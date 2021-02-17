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Берлин готов потребовать у Вашингтона компенсации за задержку "Северного потока-2"

15:01
  • среда
  • 17 февраля 2021

США реагируют только на давление

Немецкие потребители уже несколько лет переплачивают за газ: они не могут получить недорогое топливо из-за противодействия американцев строительству газопровода "Северный поток-2". Этот счет на несколько миллиардов евро нужно предъявить США, уверен депутат бундестага, официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по вопросам энергетики Штеффен Котре. Парламентарий убежден, что только с помощью таких шагов Берлин заставит Вашингтон воспринимать себя всерьез.
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"Германии следует ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными мерами и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление", - заявил Котре в интервью РИА Новости, комментируя сообщения о начале переговоров между Берлином и Вашингтоном по поводу газопровода.

Что же касается "компромиссного" предложение главы Минэкономики ФРГ Петера Альтмайера - построить в Германии два терминала для американского СПГ и оплатить их подключение из государственных средств – то это, по словам депутата, "величайшая наглость". Затраты должен нести тот, кто хочет транспортировать сжиженный газ из США, убежден Котре.

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