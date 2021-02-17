Берлин готов потребовать у Вашингтона компенсации за задержку "Северного потока-2"

США реагируют только на давление

Немецкие потребители уже несколько лет переплачивают за газ: они не могут получить недорогое топливо из-за противодействия американцев строительству газопровода "Северный поток-2". Этот счет на несколько миллиардов евро нужно предъявить США, уверен депутат бундестага, официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по вопросам энергетики Штеффен Котре. Парламентарий убежден, что только с помощью таких шагов Берлин заставит Вашингтон воспринимать себя всерьез.

"Германии следует ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными мерами и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление", - заявил Котре в интервью РИА Новости, комментируя сообщения о начале переговоров между Берлином и Вашингтоном по поводу газопровода.

Что же касается "компромиссного" предложение главы Минэкономики ФРГ Петера Альтмайера - построить в Германии два терминала для американского СПГ и оплатить их подключение из государственных средств – то это, по словам депутата, "величайшая наглость". Затраты должен нести тот, кто хочет транспортировать сжиженный газ из США, убежден Котре.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"