Совфед поддержал увеличение штрафов за неповиновение силовикам

Речь как о полицейских, так и сотрудниках ФСБ

Совет Федерации на заседании в среду одобрил законопроект о внесении изменений в КоАП, согласно которым ужесточается ответственность за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, передает "Интерфакс".

Сумма штрафов за неповиновение сотруднику полиции увеличивается до 2-4 тысяч рублей, добавляется возможность назначить обязательные работы на срок до 120 часов.

За неповиновение сотрудникам ФСБ предусматриваются штрафы до 4 тысяч рублей для физических и до 70 тысяч для юридических лиц. В случае с органами государственной охраны грозят штрафы до 4 тысяч рублей для физических лиц и до 40 тысяч для юридических.

Кроме того, вводятся штрафы за перевод денежных средств на проведение массовой акции для тех, кто не имеет права на подобные действия. Физлицам грозит штраф размере от 10 до 15 тысяч рублей.

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