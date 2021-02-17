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Бывший глава Хабаровского края получил условный срок

15:12
  • среда
  • 17 февраля 2021

Также ему назначили многомиллионный штраф

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев приговорен Замоскворецким судом Москвы к пяти годам колонии условно по делу о растрате 7,5 миллионов рублей, передает ТАСС.

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Также суд взыскал с Ишаева около 7,5 миллионов рублей. Вину подсудимый в ходе процесса не признал.

Другой фигурант дела Геннадий Кондратов - бывший директор представительства "Роснефти" - получил три года условно. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Как считало следствие, с 2014 по 2019 год Ишаев организовал растрату более 7,5 миллионов рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть", заключая договоры по завышенной цене с подконтрольным ему ООО "Бейс" на аренду помещения.

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