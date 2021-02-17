Украина вернула адаптивный карантин

Решение приняли на заседании кабмина страны

Власти Украины продлили карантин в стране из-за коронавируса до 30 апреля. Решение принято на заседании кабинета министров.

С 24 февраля на Украине будет действовать адаптивный карантин, который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. В стране снова вводится четыре зоны эпидемиологической опасности распространения инфекции: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

"Желтый" уровень будет базовым для всей страны, пока мы не достигнем "зеленого" или "красного" уровня. Это те ограничения, которые действуют сейчас с некоторыми послаблениями", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе заседания правительства (цитата по "Интерфаксу").

10 февраля стало известно, что на Украине запретили регистрацию российских вакцин от коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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Речь идет о законе об упрощенной процедуре регистрации зарубежных вакцин от COVID-19 на Украине. Одно из его положений запрещает применять на территории страны вакцины, "разработанные в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором". Рада признала Россию "государством-агрессором" в январе 2015 года.

За минувшие сутки в больницы Украины попали 2330 зараженных. Всего коронавирус выявили у 4286 человек. 147 пациентов умерли, 5927 выздоровели. Больше всего заражений за сутки было подтверждено в Ивано-Франковской, Черновицкой областях и в Киеве.

С начала пандемии коронавируса на Украине заразились коронавирусом 1,2 миллиона человек. Вылечились 1 128 895 пациентов, скончались - 24 689.

В стране до сих пор не началась вакцинация. Препараты Pfizer и AstraZeneca проходят регистрацию.

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