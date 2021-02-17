Собянин рассказал о поддержке городом молодых людей с ментальными особенностями

В городе создаются все условия для их социализации

Москва помогает людям с ментальными особенностями найти место в жизни. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, город стремится найти семью каждому ребенку, оставшемуся без попечения родителей.

За последние 10 лет число сирот, переданных в семьи, увели­чилось почти в 1,5 раза – с 12665 до 18550 детей. Количество проживающих в детских домах сократилось в 3,3 раза – с 4 371 до 1 317 детей, сообщил Собянин.

"Почему не до нуля? Очень сложно найти замещающие семьи для детей-инвалидов, особенно с серьезными ментальными проблемами. Как правило, эти ребята живут в детдомах до 18 лет, а затем переезжают в психоневрологические интер­наты. Простой, понятный и годами накатанный жизненный путь. Но далеко не лучший и не единственный", - написал Собянин.

Он уверен, что множество примеров удачной социализации инвалидов с ментальными нарушениями убеждают, что для них можно организовать и другие формы поддержки. Несмотря на свое заболевание, многие из них могут стать полноправными членами общества. Собянин рассказал, что сегодня московские психоневрологические интернаты переживают самую глубокую трансформацию за последние десятилетия.

"В них гораздо чаще стали бывать волонтеры. Постепенно вводятся новые правила ухода, расширяется жилое пространство подопечных и даже открываются учреждения нового типа, целью которых является социальная адаптация людей с ментальными нарушениями", - написал Собянин.

Кроме того, недавно в городе появился Центр сопровождаемого проживания для выпускников детских домов. Там их обучают навыкам самостоятельной жизни, помогают раскрыть способности и освоить профессию.

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