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В ЕС первую дозу вакцины получили около 5% населения

15:41
  • среда
  • 17 февраля 2021

Это 22 миллиона человек

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в ходе пресс-конференции в Брюсселе, что на сегодняшний день в Евросоюзе первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 22 миллиона человек. Это примерно 5% общего населения ЕС, пишет ТАСС.

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Обе дозы получили 7 миллионов человек. Всего в Евросоюз доставили 33 миллиона доз препаратов.

Также фон дер Ляйен объявила об утверждении Европейской комиссией плана действий по биологической защите от новых штаммов инфекции. Он получил название HERA Incubator. По слова руководителя ЕК, мутации коронавируса распространяются быстрее ,чем можно было предположить.

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