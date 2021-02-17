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Матвиенко спрогнозировала сроки снятия ограничений по COVID-19

15:58
  • среда
  • 17 февраля 2021

По ее словам, придется подождать до конца весны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что основные коронавирусные ограничения в России могут быть сняты уже к концу мая.

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Она подчеркнула, что не стоит спешить отказываться от масочного режима раньше времени. По словам Матвиенко, в Совфеде пока будет сохранен специальный пропускной режим, введенный ранее из-за пандемии, передает РИА Новости.

"К концу мая, я надеюсь, мы уже сможем обняться с вами, Анна Юрьевна, Виктория Валериевна, провести наш конгресс в очном формате", - обратилась спикер Совета Федерации к к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и вице-премьеру России Виктории Абрамченко.

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