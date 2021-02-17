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Прилучный отреагировал на слухи о его бедственном положении

15:57
  • среда
  • 17 февраля 2021

Актер обратился к "желтушным СМИ"

Актер Павел Прилучный отреагировал на новости о том, что он сейчас якобы находится в сложном материальном положении и с трудом может выплачивать алименты детям.
Едва хватает на алименты: друзья рассказали о бедственном положении Прилучного

Актер решил высказать свою точку зрения и опубликовал в Instagram сториз, в котором назвал появившуюся ранее в Сети информацию о его доходах "гнилой". Прилучный рекомендовал выяснять подобные вопросы с его менеджером и добавил, что материалы о его финансовом положении являются "подлым и позорным обманом", придуманным ради рейтингов.

"Итак, знатоки, я не достоин вашего внимания. Я желаю вам счастья в личной жизни и обратите внимание на людей из шоу-бизнеса. Я не оттуда, мне пиар не нужен. Спасибо вам большое", - заявил Прилучный.

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