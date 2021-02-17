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Роспотребнадзор назвал сроки спада заболеваемости COVID-19

15:37
  • среда
  • 17 февраля 2021

Весной возможен незначительный рост

Заболеваемость COVID-19 в России может вырасти весной. Однако пиковых значений, какие были осенью, не ожидается. А к лету показатели, скорее всего, спадут до минимума, считает замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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"Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", - сказала Пшеничная.

Что касается возможного весеннего подъема, то он характерен для всех сезонных инфекций. Они более активно распространяются в условиях высокой влажности и невысокой плюсовой температуры. Возможно, что и COVID-19 станет такой сезонной инфекцией, пояснила Пшеничная в интервью "Интерфаксу".

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