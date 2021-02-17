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В СК появилось поисковое движение

15:43
  • среда
  • 17 февраля 2021

Оно будет восстанавливать память о погибших в Великой Отечественной войне

В Следственном комитете создали поисковое движение, в состав которого войдут действующие офицеры ведомства и учащиеся образовательных организаций, передает ТАСС.

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Движение будет работать над увековечением погибших в Великой Отечественной войне. Курировать его станет штаб по координации поисковой и архивной работы, его создали в мае 2020-го.

Как уточнили в СК, заниматься этой деятельностью офицеры будут в свободное от основной работы время - например, во время отпусков.

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