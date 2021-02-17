Володин назвал Россию последним островом свободы

А вот США, отметил спикер Госдумы, гибнут

Россия сегодня является последним островом свободы, где есть сильные партии и независимые СМИ. Такое мнение выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, которого цитирует РИА "Новости".

"Видите, что происходит в Соединенных Штатах Америки? Гибнет страна, перечеркнули все. Где у них рабочее движение, где социалистическая партия, где некогда сильная коммунистическая партия?", - отметил спикер нижней палаты парламента.

Он добавил, что, например, на Украине закрыли множество оппозиционных средств массовой информации, это же касается и Прибалтики.

Ранее в ходе встречи с руководителями парламентских фракций президент Владимир Путин заявил, что Россия не допустит ударов по своему суверенитету и попыток вмешательства в выборы в Госдуму.

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