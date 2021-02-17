Столтенберг решил опираться на силу в диалоге с Россией

Москву надо сдерживать, считает генсек НАТО

Сдерживание и оборона – с такой позиции намерен вести диалог с Россией генеральный секретарь НАТО. Йенс Столтенберг считает, что таким образом удастся "минимизировать риски" и достичь прозрачности в отношениях стран альянса с Москвой.

"Диалог с Россией должен опираться на силу. Поэтому у нас двусторонний подход. Нам нужно сдерживание и оборона, но и диалог. Даже если мы не будем верить в улучшенные отношения с Москвой, мы должны иметь возможность управлять этими сложными отношениями", - заявил Столтенберг в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

Генсек Североатлантического альянса приветствует продление договора СНВ-3. Столтенберг призвал подключить к соглашению больше государств, а также оговорить применение других боевых систем.

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