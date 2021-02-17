В России запретили еще четыре аниме

В январе в черный список попала "Тетрадь смерти"

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России четыре аниме. В черный список попали "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню" и "Натюрморт в серых тонах".

В Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга опубликованы ссылки на запрещенные к распространению на территории России аниме.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории России запрещено", - сообщили в пресс-службе.

В январе Колпинский районный суд Петербурга запретил к распространению аниме "Тетрадь смерти", "Инуяшики", "Токийский гуль" и "Эльфийская песнь".

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