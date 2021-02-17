Одобрено проведение третьей фазы исследования вакцины "Спутник Лайт"

Она завершится в срок до 28 января 2022 года

Министерство здравоохранения России разрешило начать третью фазу клинических исследований разработанной центром имени Гамалеи однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", передает ТАСС.

"Начало - 17 февраля 2021 года, конец - 28 января 2022 года", - сообщили в ведомстве.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что "Спутник Лайт" способен защитить от коронавирусной инфекции на срок до нескольких месяцев. Прежде специалисты отмечали, что упрощенная версия вакцины будет по большей части ориентирована на внешние рынки.

Обычная вакцина центра Гамалеи - "Спутник V" - состоит из двух компонентов, лайт-версия - из одного. Эффективность препарата, говорят ученые, как и длительность выработки антител, несколько снизятся.

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