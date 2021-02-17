Михаила Боярского выписали из больницы

Уже в четверг актер выйдет на работу

Актер Михаил Боярский выписан из больницы. В четверг он будет играть на сцене театра Ленсовета, сообщил РИА Новости сын артиста Сергей Боярский.

Накануне Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге. По данным семьи, недомогание актера не связано с коронавирусом. При этом точный диагноз не раскрывается.

"Еще вчера он чувствовал себя хорошо, температуры не было, говорил с нами вечером. И уже готов был уйти домой, но врачи для перестраховки оставили его переночевать в больнице, чтобы понаблюдать", - рассказал Сергей Боярский в беседе с РБК.

Ранее в среду сообщалось, что Михаил Боярский попросил родственников забрать его из больницы домой.

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