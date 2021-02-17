ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Михаила Боярского выписали из больницы

16:23
  • среда
  • 17 февраля 2021

Уже в четверг актер выйдет на работу

Актер Михаил Боярский выписан из больницы. В четверг он будет играть на сцене театра Ленсовета, сообщил РИА Новости сын артиста Сергей Боярский.

Боярский попросил забрать его из больницы домой
Судебные приставы ищут Михаила Боярского из-за штрафа

Накануне Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге. По данным семьи, недомогание актера не связано с коронавирусом. При этом точный диагноз не раскрывается.

"Еще вчера он чувствовал себя хорошо, температуры не было, говорил с нами вечером. И уже готов был уйти домой, но врачи для перестраховки оставили его переночевать в больнице, чтобы понаблюдать", - рассказал Сергей Боярский в беседе с РБК.

Ранее в среду сообщалось, что Михаил Боярский попросил родственников забрать его из больницы домой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Боярский
Михаил Боярский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.