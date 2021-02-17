В Нигерии похитили 27 школьников

В регион направилась армия

Как пишет газета Nation, в результате нападения вооруженных людей на школу-пансион в нигерийском штате Нигер были похищены 42 человека - в том числе 27 учащихся.

СМИ передавали, что инцидент произошел в ночь на среду. Похищенных по разным источникам могли быть сотни.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари направил в штат армию, местные власти закрыли школы-пансионы в ряде районов.

Уточняется, что среди похищенных - трое работников школы и 12 родственников учеников. При нападении один человек погиб.

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