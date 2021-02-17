Число одобривших "Спутник V" стран выросло до 29

Во вторник препарат зарегистрировали Узбекистан и Габон

Разработанная в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Габонской Республике, пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - уточнили в РФПИ.

Там добавили, что теперь препарат одобрен для применения уже в 29 странах мира. Прежде в среду стало известно о регистрации российской разработки в Узбекистане.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ученые оценили ее эффективность в 91,6%, подчеркнув, что препарат полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

Заявка на регистрацию вакцины в Евросоюзе уже подана, ее ожидает рассмотрение.

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