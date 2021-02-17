ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число одобривших "Спутник V" стран выросло до 29

16:45
  • среда
  • 17 февраля 2021

Во вторник препарат зарегистрировали Узбекистан и Габон

Разработанная в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Габонской Республике, пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Одобрено проведение третьей фазы исследования вакцины "Спутник Лайт"
Минздрав оценил уровень интереса к вакцине "Спутник V"

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - уточнили в РФПИ.

Там добавили, что теперь препарат одобрен для применения уже в 29 странах мира. Прежде в среду стало известно о регистрации российской разработки в Узбекистане.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ученые оценили ее эффективность в 91,6%, подчеркнув, что препарат полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

Заявка на регистрацию вакцины в Евросоюзе уже подана, ее ожидает рассмотрение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Контейнеры с вакциной "Спутник V"
Контейнеры с вакциной "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.