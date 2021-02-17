Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями

В детдомах Москвы стало в 3,5 раза меньше воспитанников

Количество детей-сирот, переданных в семьи, за последние несколько лет в Москве выросло в полтора раза. Число остающихся в детских домах сократилось в 3,5 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин во время посещения Центра сопровождаемого проживания. Здесь молодые люди старше 18 лет с особенностями ментального развития будут проходить реабилитацию и социализацию.

Ирина Гармай постоянно улыбается. Секрет отличного настроения оказался на удивление простым. Вместе с другими ребятами с ментальными особенностями развития она теперь живет в учебно-тренировочном общежитии на улице Мусы Джалиля. Обстановка здесь приближена к домашней. Да и от обязанностей по дому никто не освобождает. Именно этому постояльцы и рады больше всего.

"Мне нравится все самой делать. Резать овощи, посуду приносить, чтобы девчонки помогали мне мыть", - говорит Ирина Гармай.

В интернате все было не так. Там все делали за них. Здесь же с помощью педагогов учатся жить самостоятельно. А многие уже даже работают. У Ирины хорошо получается заниматься комплектовкой. Сейчас она собирает наборы для настольных игр. Проект рассчитан на пять лет. После этого ребята уже будут готовы к получению квартир и самостоятельной жизни. А пока учатся планировать свое время. Расписание всегда на виду.

"В понедельник была аттестация. Определенную задачу выполняем, потом сдаем, как в школе, экзамен", - сказала Наталья Ичинская, социальный педагог Тренировочного общежития.

Детей с ментальными особенностями развития после совершеннолетия чаще всего направляли в психоневрологические интернаты. Теперь для многих появилась возможность жить полноценно. Это общежитие разделили на полноценные квартиры. А все помещения и мебель адаптированы для использования людьми с инвалидностью без посторонней помощи. В гости к ребятам в среду приехал мэр Москвы. Молодые люди с гордостью рассказывали Сергею Собянину о своих достижениях. "Я в магазин хожу, продукты покупаю, в типографии работаю", - сказал Евгений Соколов.

Практика - каждый день. Составляют меню, готовят, сами учатся ходить в магазин.

"Мы уже много лет реализуем системную программу по сокращению сиротства в городе. Самая главная часть работы - чтобы дети оставались в семьях и не оказывались в детских домах. У нас в 3,5 раза уменьшилось количество детей в детских домах. Но часть детей все равно остается там. Она не востребована приемными родителями. И вот такой проект мы начали совместно сначала с общественными организациями, фондами. Первый проект на городской площадке. По сути дела такой тренинговый центр, когда детей обучают в течение нескольких лет самостоятельной жизни", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Очень важно, чтобы это дальше продолжалось, чтобы была какая-то служба сопровождения. Например, тот же молодой человек вышел отсюда, и он может жить сам, ему нужно два часа сопровождения или четыре часа сопровождения в неделю. Вот этой службы сопровождения ужасно не хватает", - сообщила Анна Битова, директор РБОО "Центр лечебной педагогики".

Мэр Москвы поддержал такое предложение. Вероятно, уже к первому выпускному такая служба будет работать.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Шаракин, Андрей Булычев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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