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Еврокомиссия: закрытие границ не останавливает вирус

16:56
  • среда
  • 17 февраля 2021

Но доставляет проблемы

В ходе пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первая волна коронавирусной инфекции показала неэффективность некоторых санитарных мер.

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"Вирус научил нас, что закрытие границ не останавливает его, но мы видим множество нарушений", - приводит слова председателя ЕК ТАСС.

Она добавила, что ограничения на границах доставили людям множество неудобств и проблем.

Ранее фон дер Ляйен отметила, что в Евросоюзе на текущем этапе первую дозу вакцины от COVID-19 получили 22 миллиона человек (примерно 5% общего населения), обе дозы - 7 миллионов.

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