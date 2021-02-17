Еврокомиссия: закрытие границ не останавливает вирус

Но доставляет проблемы

В ходе пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первая волна коронавирусной инфекции показала неэффективность некоторых санитарных мер.

"Вирус научил нас, что закрытие границ не останавливает его, но мы видим множество нарушений", - приводит слова председателя ЕК ТАСС.

Она добавила, что ограничения на границах доставили людям множество неудобств и проблем.

Ранее фон дер Ляйен отметила, что в Евросоюзе на текущем этапе первую дозу вакцины от COVID-19 получили 22 миллиона человек (примерно 5% общего населения), обе дозы - 7 миллионов.

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