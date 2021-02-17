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В ООН сообщили, сколько стран пока не получили вакцин

17:07
  • среда
  • 17 февраля 2021

Миру нужен глобальный план по вакцинации, считает генсек организации

Как заявил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций генсек ООН Антониу Гутерриш, на сегодняшний день 75% всех прививок от коронавирусной инфекции сделаны в 10 странах, при этом ни одной дозы вакцины пока не получили 130 государств.

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"Миру срочно нужен глобальный план по вакцинации, чтобы свести воедино все необходимые для этого ресурсы, научные знания и финансовые средства", - подчеркнул Гутерриш, которого цитирует ТАСС. Генсек предложил G20 создать специальную рабочую группу для подготовки такого плана.

Новые разновидности COVID-19, продолжил Гуттериш, могут стать более более смертоносными, что потенциально создаст угрозу для эффективности методов диагностики и вакцин.

Ранее генсек ООН призвал ведущие мировые страны не допустить "вакцинного национализма", но перейти к "вакцинной солидарности".

Российский препарат "Спутник V" на сегодняшний день зарегистрирован в 29 странах. Заявка на одобрение в Евросоюзе подана и рассматривается.

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