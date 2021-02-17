В ООН сообщили, сколько стран пока не получили вакцин

Миру нужен глобальный план по вакцинации, считает генсек организации

Как заявил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций генсек ООН Антониу Гутерриш, на сегодняшний день 75% всех прививок от коронавирусной инфекции сделаны в 10 странах, при этом ни одной дозы вакцины пока не получили 130 государств.

"Миру срочно нужен глобальный план по вакцинации, чтобы свести воедино все необходимые для этого ресурсы, научные знания и финансовые средства", - подчеркнул Гутерриш, которого цитирует ТАСС. Генсек предложил G20 создать специальную рабочую группу для подготовки такого плана.

Новые разновидности COVID-19, продолжил Гуттериш, могут стать более более смертоносными, что потенциально создаст угрозу для эффективности методов диагностики и вакцин.

Ранее генсек ООН призвал ведущие мировые страны не допустить "вакцинного национализма", но перейти к "вакцинной солидарности".

Российский препарат "Спутник V" на сегодняшний день зарегистрирован в 29 странах. Заявка на одобрение в Евросоюзе подана и рассматривается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"