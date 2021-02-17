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Роскомнадзор потребовал восстановить аккаунт Соловьева в Clubhouse

17:20
  • среда
  • 17 февраля 2021

И объяснить причины блокировки

Социальная сеть Clubhouse должна восстановить аккаунт российского журналиста Владимира Соловьева, заявили в Роскомнадзоре, на который ссылается РИА "Новости".

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"Также [требуется] пояснить причины ограничения доступа к нему", - сказано в направленном ведомством письме.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что действия Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и свободное ее распространение.

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