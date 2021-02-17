В Петербурге мошенники обманули десятки пенсионеров и написали об этом песни

В композициях описана преступная схема банды псевдоэлектриков

В Санкт-Петербурге задержали семь человек, подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилых людей.

По версии следствия, злоумышленники в течение года представлялись сотрудниками коммунальных служб. Они проникали в квартиры пенсионеров, убеждая их срочно установить дополнительное электрическое и газовое оборудование.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, псевдоэлектрики обещали крупную скидку пенсионерам. Тех, кто сомневался, мошенники запугивали привлечением к административной и уголовной ответственности.

Следователи установили причастность мошенников к 28 противоправным эпизодам, ущерб от которых составил более полумиллиона рублей.

Во время обыска правоохранители нашли на компьютере одного из подозреваемых несколько рэп-композиций, посвященных их деятельности. В песнях излагалась схема мошенничества.

Всего были задержаны семь человек, троих заключили под стражу, остальных поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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