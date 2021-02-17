Путин поручил начать работу инновационного центра МГУ к 2025 году

Доклад глава государства ждет до 15 октября 2021-го

По итогам заседания попечительского совета Московского государственного университета президент России Владимир Путин дал поручение к 2025 году начать работу инновационного центра МГУ "Воробьевы горы", передает ТАСС.

Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 15 октября 2021 года, далее - ежегодно. Мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий назначены ответственными за выполнение поручения.

Как отметил российский лидер на заседании, первые объекты должны быть запущены в ближайшие полтора-два года. К 2025-му инфраструктура должна быть развернута в полном объеме.

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