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Путин поручил начать работу инновационного центра МГУ к 2025 году

17:41
  • среда
  • 17 февраля 2021

Доклад глава государства ждет до 15 октября 2021-го

По итогам заседания попечительского совета Московского государственного университета президент России Владимир Путин дал поручение к 2025 году начать работу инновационного центра МГУ "Воробьевы горы", передает ТАСС.

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Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 15 октября 2021 года, далее - ежегодно. Мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий назначены ответственными за выполнение поручения.

Как отметил российский лидер на заседании, первые объекты должны быть запущены в ближайшие полтора-два года. К 2025-му инфраструктура должна быть развернута в полном объеме.

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