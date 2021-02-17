Российские истребители сопроводили самолеты Франции над Черным морем

Граница России нарушена не была
В Национальном центре управления обороной сообщили, что два российских Су-27 сопроводили над акваторией Черного моря группу самолетов ВВС Франции. Данные передает ТАСС.
Как уточняется в материале, французская группа состояла из двух самолетов тактической авиации Mirage 2000 и судна-заправщика КС-135.
Нарушений государственной границы России не произошло, уточнили в центре управления.
В начале февраля стало известно, что за неделю военные засекли 33 самолета-разведчика и 8 разведывательных дронов НАТО у российских границ. В последний раз такая активность наблюдалась в сентябре 2020 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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