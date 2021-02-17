ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кети Топурия устроила фотосессию новорожденному сыну

17:54
  • среда
  • 17 февраля 2021

Певица рассказала, что фотографы бережно и трепетно обращались с Адамом

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия поделилась новыми фотографиями с сыном Адамом, который родился меньше месяца назад, 21 января.

Кети Топурия впервые показала новорожденного сына
Беременная Кети Топурия тайно вышла замуж

"Мы сделали Адаму фотосессию. Я переживала, будет ли малышу комфортно, в таком нежном возрасте непросто сделать фотосъемку, но хочется запечатлеть на память эти трогательные моменты малыша", - написала в соцсети певица.

Артистка рассказала своим подписчикам в инстаграме, что была приятно удивлена процессом, ведь фотографы "бережно и трепетно обращались с Адамом".

Для 34-летней Топурии сын Адам стал вторым ребенком. От первого брака у звезды есть пятилетняя дочка Оливия Гейхман.

В ноябре 2020 года Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Долгое время певица скрывала свои отношения с мужчиной, а также беременность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кети Топурия с новорожденным сыном
Кети Топурия с новорожденным сыном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.