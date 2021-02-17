Кети Топурия устроила фотосессию новорожденному сыну

Певица рассказала, что фотографы бережно и трепетно обращались с Адамом

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия поделилась новыми фотографиями с сыном Адамом, который родился меньше месяца назад, 21 января.

"Мы сделали Адаму фотосессию. Я переживала, будет ли малышу комфортно, в таком нежном возрасте непросто сделать фотосъемку, но хочется запечатлеть на память эти трогательные моменты малыша", - написала в соцсети певица.

Артистка рассказала своим подписчикам в инстаграме, что была приятно удивлена процессом, ведь фотографы "бережно и трепетно обращались с Адамом".

Для 34-летней Топурии сын Адам стал вторым ребенком. От первого брака у звезды есть пятилетняя дочка Оливия Гейхман.

В ноябре 2020 года Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Долгое время певица скрывала свои отношения с мужчиной, а также беременность.

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