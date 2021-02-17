США собрались реформировать ВОЗ

Вашингтон переведет организации 200 миллионов долларов к концу месяца
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его партнеры намерены работать над реформированием Всемирной организации здравоохранения.
"Оказать поддержку глобальной повестке в сфере здравоохранения, обеспечить устойчивую готовность к биологическим угрозам", - перечислил Блинкен, которого цитирует ТАСС, некоторые из целей.
Он добавил, что требуется также создать систему предупреждения, чтобы быстрее реагировать на экстренные ситуации.
Штаты, продолжил госсекретарь, к концу месяца внесут в бюджет ВОЗ около 200 миллионов долларов.
Ранее в ВОЗ заявили, что прямо сейчас коллективного иммунитета к коронавирусу пока нет, возможна третья волна инфекции. Вместе с тем вторая волна показывает снижение заболеваемости по всему миру.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"