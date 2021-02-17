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США собрались реформировать ВОЗ

18:14
  • среда
  • 17 февраля 2021

Вашингтон переведет организации 200 миллионов долларов к концу месяца

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его партнеры намерены работать над реформированием Всемирной организации здравоохранения.

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"Оказать поддержку глобальной повестке в сфере здравоохранения, обеспечить устойчивую готовность к биологическим угрозам", - перечислил Блинкен, которого цитирует ТАСС, некоторые из целей.

Он добавил, что требуется также создать систему предупреждения, чтобы быстрее реагировать на экстренные ситуации.

Штаты, продолжил госсекретарь, к концу месяца внесут в бюджет ВОЗ около 200 миллионов долларов.

Ранее в ВОЗ заявили, что прямо сейчас коллективного иммунитета к коронавирусу пока нет, возможна третья волна инфекции. Вместе с тем вторая волна показывает снижение заболеваемости по всему миру.

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