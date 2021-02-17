В Хорватии готовы купить российскую вакцину без одобрения ЕС

Ранее так уже поступила Венгрия

Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош заявил, что страна может закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" без ее одобрения регулирующими органами Евросоюза. Об этом пишет агентство Reuters.

Как отметил Берош, он уже обсудил этот вопрос с послом России в Хорватии.

"Наши эксперты должны получить информацию об эффективности и безопасности вакцины, а также о нормативных требованиях по ее использованию", - уточнил глава хорватского Минздрава.

Нарушением, подчеркнул Берош, это быть не может, особенно в условиях задержек поставок от европейских производителей.

Первой страной из ЕС, зарегистрировавшей "Спутник V", стала Венгрия. Всего препарат одобрен в 29 государствах. Его эффективность, подтвердили иностранные ученые, составляет 91,6%.

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