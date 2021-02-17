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Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху

18:26
  • среда
  • 17 февраля 2021

Лидеры России и Армении провели телефонный разговор

В Кремле сообщили о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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"Обсуждены практические аспекты реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры также обсудили договоренности, достигнутые на саммите в Москве 11 января.

В армянском правительстве добавили, что во время разговора была затронута тема возвращения военнопленных. Лидеры подтвердили, что все удерживаемые лица должны быть в кратчайшие сроки переданы своим странам.

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