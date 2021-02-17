В Лондоне госпитализирован супруг королевы Елизаветы II

Накануне принц Филипп плохо себя чувствовал

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, 99-летний герцог Эдинбургский принц Филипп госпитализирован в Лондоне в частную больницу короля Эдуарда VII.

Принц был госпитализирован по рекомендации своего лечащего врача в качестве меры предосторожности. Он пробудет в больнице несколько дней под наблюдением, передает BBC.

В Букингемском дворце уже подтвердили информацию о госпитализации Филиппа, пояснив, что накануне он плохо себя чувствовал.

В январе королева и ее муж привились от коронавируса.

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