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В Лондоне госпитализирован супруг королевы Елизаветы II

19:08
  • среда
  • 17 февраля 2021

Накануне принц Филипп плохо себя чувствовал

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, 99-летний герцог Эдинбургский принц Филипп госпитализирован в Лондоне в частную больницу короля Эдуарда VII.

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Принц был госпитализирован по рекомендации своего лечащего врача в качестве меры предосторожности. Он пробудет в больнице несколько дней под наблюдением, передает BBC.

В Букингемском дворце уже подтвердили информацию о  госпитализации Филиппа, пояснив, что накануне он плохо себя чувствовал.

В январе королева и ее муж привились от коронавируса.

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