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В Европе начали набирать астронавтов с ограниченными возможностями

18:46
  • среда
  • 17 февраля 2021

Эксперты анализировали опыт Международного паралимпийского комитета

Европейское космическое агентство сообщило у себя на сайте о старте программы "Парастронавт" по набору в астронавты людей с ограниченными возможностями. Кандидаты попадут в резерв ЕКА.

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Для отбора ЕКА проанализировало критерии Международного паралимпийского комитета и сформулировало для претендентов три категории - красную, зеленую и желтую. Первая означает, что степень инвалидности не позволяет летать в космос, вторая - что жестких противопоказаний нет, а третья - что необходимо провести работу по адаптации.

Согласно предварительным оценкам, под программу подпадают люди, у которых есть проблемы с конечностями. Вместе с тем в ЕКА отдельно добавили, что кандидаты должны продемонстрировать устойчивые психологические и когнитивные функции. 

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