Россия и Парагвай продолжат совместную борьбу с COVID-19

В среду лидеры стран обсудили пандемию по телефону

Президент России Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом. Лидеры говорили по инициативе парагвайской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и его коллега из Парагвая обсудили вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Абдо Бенитес также поблагодарил Путина за принятое решение о поставках в Парагвай российской вакцины "Спутник V".

"С обеих сторон выражена готовность оказывать всемерное содействие дальнейшему развитию российско-парагвайских отношений в различных областях, в частности в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении пресс-службы президента России.

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибудет в Парагвай 18 февраля.

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