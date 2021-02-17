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Суд отказался возвращать Добровинскому адвокатский статус

19:02
  • среда
  • 17 февраля 2021

Тот потерял его после суда над Михаилом Ефремовым

Иск юриста Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы на решение о прекращении его адвокатского статуса был отклонен Хамовническим судом, передает РИА "Новости". Д

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Добровинского на два года лишили адвокатского статуса после суда над Михаилом Ефремовым, где юрист защищал интересы семьи погибшего в ДТП с актером курьера Сергея Захарова.

Адвокатская палата решила, что Добровинский подорвал доверие к самому институту адвокатуры, нарушив этические нормы - в частности, публично раскрыв некоторые детали дела.

Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Пострадавший водитель скончался в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.

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