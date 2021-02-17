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Пентагон: американские войска не уйдут из Европы

19:25
  • среда
  • 17 февраля 2021

Россию в Штатах назвали "стратегическим соперником"

Глава Пентагона Ллойд Остин опубликовал статью в газете The Washington Post, в которой заявил, что власти Соединенных Штатов намерены глобально пересмотреть дислокацию американских войск за рубежом, но о выводе сил из Европы речи не идет.
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"Мы не уходим из Европы. Наоборот, мы уже приостановили ранее объявленное сокращение численности войск США в Германии", - написал министр обороны.

Он добавил, что, когда речь заходит о расходах на безопасность, каждая страна сталкивается со множеством проблем. Свои ресурсы, отметил Ллойд, необходимо соотносить со стратегией и национальной политикой.

При этом Ллойд назвал поведение "стратегических соперников" США России и Китая "осмелевшим".

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