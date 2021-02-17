На Кубани завели дело после ограбления 101-летнего ветерана

Преступник объявлен в розыск

В региональном управлении Министерства внутренних дел сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ограбления 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Терехова в Краснодарском крае, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел 12 февраля в городе Кропоткин. Неизвестный похитил из дома ветерана все его сбережения, сам Терехов не пострадал.

Дело завели по статье о грабеже с незаконным проникновением в жилище, преступник объявлен в розыск. Губернатор Вениамин Кондратьев взял расследование на контроль. Потерпевшему, сообщил он, окажут необходимую помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"