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Галкин опроверг появление Пугачевой в Clubhouse

20:00
  • среда
  • 17 февраля 2021

На вопросы участников онлайн-конференции отвечал другой человек

Телеведущий Максим Галкин опроверг выступление ее супруги, певицы Аллы Пугачевой в соцсети Clubhouse. В беседе с изданием Super.ru он заявил, что с участниками онлайн-конференции общалась не Примадонна.

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Ранее сообщалось, что Пугачева якобы больше часа общалась с людьми в соцсети, отвечая на их вопросы о любимых музыкантах и диете. В интернете также появились отрывки из конференции, где человек, выдающий себя за певицу, поет "Позови меня с собой".

Концертный директор Пугачевой Елена Чупракова в среду заявила, что певица не принимала участие в конференции.

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