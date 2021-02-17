Галкин опроверг появление Пугачевой в Clubhouse

На вопросы участников онлайн-конференции отвечал другой человек

Телеведущий Максим Галкин опроверг выступление ее супруги, певицы Аллы Пугачевой в соцсети Clubhouse. В беседе с изданием Super.ru он заявил, что с участниками онлайн-конференции общалась не Примадонна.

Ранее сообщалось, что Пугачева якобы больше часа общалась с людьми в соцсети, отвечая на их вопросы о любимых музыкантах и диете. В интернете также появились отрывки из конференции, где человек, выдающий себя за певицу, поет "Позови меня с собой".

Концертный директор Пугачевой Елена Чупракова в среду заявила, что певица не принимала участие в конференции.

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