Умер изобретатель дефибриллятора Бернард Лаун

Он также был лауреатом Нобелевской премии мира
В Соединенных Штатах в возрасте 99 лет скончался изобретатель дефибриллятора и лауреат Нобелевской премии мира Бернард Лаун, пишет The New York Times. В последнее время он болел пневмонией и страдал от осложнений сердечной недостаточности.
Дефибриллятор (устройство, восстанавливающее сердечный ритм с помощью одиночного электроимпульса) Лаун создал в 1962 году.
В 1980 году кардиолог стал одним из основателей международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны". Через пять лет Лаун получил Нобелевскую премию мира. Его отметили "за информирование общественности".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"