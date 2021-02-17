Умер изобретатель дефибриллятора Бернард Лаун

Он также был лауреатом Нобелевской премии мира

В Соединенных Штатах в возрасте 99 лет скончался изобретатель дефибриллятора и лауреат Нобелевской премии мира Бернард Лаун, пишет The New York Times. В последнее время он болел пневмонией и страдал от осложнений сердечной недостаточности.

Дефибриллятор (устройство, восстанавливающее сердечный ритм с помощью одиночного электроимпульса) Лаун создал в 1962 году.

В 1980 году кардиолог стал одним из основателей международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны". Через пять лет Лаун получил Нобелевскую премию мира. Его отметили "за информирование общественности".

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