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В Самаре загорелся торговый павильон

20:11
  • среда
  • 17 февраля 2021

Возгорание зафиксировано на площади в 1500 квадратных метров

В МЧС сообщили о пожаре в торговом павильоне в Самаре на Магистральной улице, передает РИА "Новости".

Появилось видео с места пожара в Новой Москве
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Площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 1500 квадратных метров. В тушении участвуют 46 человек и 15 единиц техники. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Днем ранее крупный пожар произошел на рынке в Дзержинском районе Волгограда, пламенем была объята площадь в 2 тысячи квадратных метров. В результате ЧП погиб один человек.

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