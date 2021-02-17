Россиянке грозит наказание за издевательства над сыном с инвалидностью

Ребенка били и морили голодом

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело против матери двух детей, которых она избивала и морила голодом. Ужасное положение полуторагодовалого мальчика и его сестрёнки обнаружилось, когда знакомая семьи опубликовала видео. Правда, сделала она это вовсе не из желания помочь детям. Но видеоматериалы теперь приобщат к делу.

Разрываясь между телефоном, фильмом и закуской, женщина вынуждена отвлечься на ребенка. Чему явно не рада (см. видео репортажа). Годовалый сын только что засунул пальцы в рот. Наказание следует моментально. "Нельзя! Нельзя! Нельзя! Я тебе сейчас переломаю", - кричит женщина.

На другом видео - экзекуция якобы за отказ есть из бутылочки. Екатерина Филиппова – так зовут мать – словно не замечает, что ребенок захлебывается. Проходящая мимо двухлетняя дочка на крик вообще не реагирует – вероятно, привыкла к истязаниям. Как выяснилось, доставалось чаще младшему брату - за то, что отставал в развитии. Как пишет ТАСС, ребенок является инвалидом.

"Она пьяная детей выносила по морозу, 40 градусов было. Ей ничего не надо. К детям она относится халатно", - уверена соседка Татьяна Сергеева.

"Я живу здесь три-четыре года, последние два года постоянно здесь гуляют. Я не видела их, чтобы трезвые были, постоянно гулянки-пьянки", - рассказала другая соседка Евгения Кутасевич.

Отец обоих детей Виктор живет в этой же квартире. Просмотрев видео избиения, мужчина плачет.

"Я был сам в шоке. Сердце разрывалось, когда увидел, как била. Я, правда, об этом видео не знал. Я просто ухожу в 8 утра и прихожу в 8 вечера. И все, что происходит дома, я не могу сказать", - сообщил отец ребенка Виктор Булычев.

О том, что Екатерина – нерадивая мама, знали многие. Ее лишили родительских прав на старшую дочку – ребенок живет с бабушкой. После этого женщина родила еще двоих. В марте прошлого года во время пьяной ссоры ударила своего сожителя ножом в печень. Филиппову отправили в КПЗ, ее избранника – в реанимацию, детей передали в Дом малютки. Горе-мать не только избежала тюремного заключения, но и спустя полгода вернула себе детей. В отделе опеки и попечительства не признают, что поступили опрометчиво.

"Родители стремились, они в суде пытались доказать, что любят детей. Они звонили в Дом ребенка, приезжали туда", - говорит Лариса Русанова, начальник отдела опеки и попечительства администрации города Назарово.

И уже через месяц после воссоединения семьи соседи снова начали звонить в полицию и органы опеки. На этот раз реакции было еще меньше.

"Постоянные пьянки у них были. Побои, драки, скандалы. Вызывали неоднократно полицию. Последнее время полиция уже даже не приезжала. Либо они приедут к нему, постучатся, поговорят и уезжают", - сообщила соседка Дарья Болотова.

Роль спасителя вызвалась взять на себя подруга Екатерины. Это она сняла жуткое видео и подозрительно молчала, пока мать колотила сына. Затем ролик передала продюсерам телешоу на федеральном канале. В Москву на съемки выехали многие участники этой истории. Как это принято, за порцией славы и денег. Материальное вознаграждение, по всей видимости, заинтересовало еще одну подругу, тоже имевшую доступ в видео. Однако не получив ничего, женщина опубликовала ролик в соцсети еще до выхода программы в эфир. После чего Екатерину Филиппову задержали полицейские.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы поселка Бор Назаровского района, подозреваемой в истязании малолетнего", - заявила Ольга Шаманская, старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Второе уголовное дело – по статье "Халатность" - возбуждено в отношении сотрудников органов опеки, закрывавших глаза на чудовищные условия, в которых жили дети. Брата и сестру сейчас передали в Дом ребенка. Находящаяся под стражей Екатерина Филиппова, тем временем, готовится стать матерью в четвертый раз.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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