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Публичные слушания организуют на портале госуслуг

20:29
  • среда
  • 17 февраля 2021

По поручению Владимира Путина подготовлен законопроект, который позволит людям более активно участвовать в общественных обсуждениях

Участие граждан в публичных слушаниях и голосованиях по вопросам благоустройства должно быть обеспечено даже в самых небольших населенных пунктах. Об этом в среду заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр отметил, что по поручению президента России Владимира Путина подготовлен законопроект, который позволит людям более активно участвовать в общественных обсуждениях. Они смогут высказать свое мнение, отправить предложение или проголосовать в электронной форме через единый портал государственных услуг или на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления, передает "ТВ Центр".

По словам Мишустина, важно, чтобы мнение каждого жителя было услышано, когда речь идет о проектах, которые прямо касаются качества жизни людей, их настроения и самочувствия.

В среду правительство также утвердило "дорожную карту" развития рынка сжиженного природного газа на ближайшие пять лет.

"Для социально-экономического развития регионов вопрос газификации очень важен. Особое внимание на это обращал президент. Необходимо ускорить такую работу, чтобы тепло пришло в дома как можно скорее, причём по доступным для людей ценам. Предстоит нарастить производство сжиженного природного газа, а также создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, где не всегда возможна прокладка трубопроводных сетей. Помимо этого, сжиженный природный газ по сравнению с традиционными видами топлива является более экологичным и может успешно применяться практически на любом виде транспорта", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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