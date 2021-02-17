"Не допустим ударов по суверенитету": главное из встречи Путина с лидерами фракций ГД

Президент определил одну из главных задач предстоящих выборов

Не допустить никаких ударов по суверенитету России, по праву народа страны быть хозяином на своей земле. Так Владимир Путин определил одну из главных задач предстоящих осенью парламентских выборов. Президент заявил об этом сегодня в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. Обсуждался самый широкий круг вопросов: от важности сохранения исторической памяти и правды о Великой Победе до задач экономического развития и обеспечения трудовых и социальных прав граждан.

Встреча Владимира Путина с лидерами думских фракций стала стартом избирательной кампании и определением политического курса. В сентябре состоятся федеральные парламентские выборы. От их итогов в немалой степени зависит стабильное и эффективное развитие страны, дальнейшая реализация послания Федеральному собранию, нацпроектов, правовое развитие поправок в Конституцию. А в целом - качественное улучшение жизни людей. Россияне хотят видеть результат. Особая ответственность, по словам главы государства, лежит на партиях "большой четверки". Именно они задают тон всей избирательной кампании. Владимир Путин обратил внимание на то, что в нынешних внешнеполитических условиях необходима сплоченность всех сил, которые считают себя патриотическими.

"Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах, и, главное, очень важно для избирателей, безусловно. Именно они, избиратели, будут определять итоги избирательной кампании. Именно они, граждане России, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле. Знаю, что здесь у нас общий подход, консенсус по сути", - заявил Владимир Путин.

Позиционирующие себя как оплот мировой демократии США продемонстрировали всему миру, как можно получить нужный определенным кругам результат, даже если 75 миллионов граждан страны против. Тех, кто против, даже если это пока еще законный президент, как выяснилось, можно просто убрать из эфира федеральных телеканалов, заблокировать доступ к личным страницам в соцсетях.

"Из происходящего в мире, прошедших выборов в США, мы видим, насколько мир изменился и, более того, не выполняются национальные законодательства, нам надо со своей стороны сделать всё, чтобы у нас такое не происходило. Здесь речь идёт в первую очередь о ситуации, связанной с крупными IT-компаниями, которые практически перечёркивают законодательства всех стран и на своё усмотрение решают вопросы свободы слова. Это фундаментальные права, мы должны их защищать, и в этом вопросе у нас есть консенсус: правильно сделать всё для того, чтобы волеизъявление граждан в нашей стране в ходе выборов прошло свободно, чтобы каждый своё право реализовал", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Цензура - это то, в чем Запад очень любит обвинять Москву. И в это же время в странах, кричащих о своей демократии, к несогласным с мнением правящего истеблишмента требования радикальные - убраться навсегда из информационного пространства. Двойные стандарты по отношению к свободе слова: и за океаном, и у самых наших границ.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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