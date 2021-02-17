В Крыму арестовали пятерых участников террористической организации

Всего задержаны шесть подозреваемых

В среду правоохранительные органы задержали в Крыму и Севастополе шесть человек, которых считают участниками запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает ТАСС.

Их подозревают в содействии террористической деятельности, а также в оправдании терроризма и призывах к терактам. Предварительно у задержанных прошли обыски.

Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых на два месяца. Меру пресечения последнему подозреваемому изберет другой суд.

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