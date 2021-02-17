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Госдума одобрила в первом чтении закон о налогообложении криптовалют

21:10
  • среда
  • 17 февраля 2021

Документ вводит налог на прибыль или НДФЛ для доходов, полученных от сделок с цифровыми валютами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение доходов от операций с криптовалютами. Согласно документу, доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ.

Граждане и организации, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, обязаны будут подавать в налоговый орган декларацию, если сумма операций с ней превысит 600 тысяч рублей в год, передает "ТВ Центр".

Ранее в среду в ходе пленарного заседания Госдумы были утверждены  кандидатуры пятерых членов нового состава Центральной избирательной комиссии России. Полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте. Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначаются президентом России, пять - Госдумой и пять - Советом Федерации. Свои пять кандидатур сегодня же утвердила и верхняя палата парламента.

В ходе пленарного заседания сенаторы одобрили закон, запрещающий водителям и кондукторам принудительно высаживать безбилетного ребенка из автобуса, троллейбуса или трамвая, если он едет без сопровождения взрослых.

Также одобрен закон, предусматривающий кратное увеличение штрафов за неподчинение  требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, и закон, согласно которому за склонение к употреблению наркотиков в интернете предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

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