"Не разделяет наши ценности": НАТО решило противостоять России

А заодно - и Китаю

По итогам первого дня заседания НАТО на уровне министров обороны генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что должна быть сформирована единая площадка для противодействия России и Китаю.

"Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, - таким странам, как Россия и Китай", - приводит слова Столтенберга ТАСС.

Генсек добавил, что новая стратегическая концепция НАТО будет принята уже в 2021 году. Ее целью станет сдерживание Москвы и Пекина.

По словам Столтенберга, к России будет избран новый подход, что связано с ее "агрессивными действиями по отношению к соседям".

Днем ранее Столтенберг заявил, что НАТО готово как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней. Альянс будет защищать своих членов, подчеркнул генеральный секретарь, а диалог с Москвой должен быть основан на силе и твердости.

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