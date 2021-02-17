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Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям

21:11
  • среда
  • 17 февраля 2021

Но вводить меру режиссер призывает точечно

В интервью каналу "Россия 24" режиссер Никита Михалков заявил, что за призывы вводить против России санкции следует лишать российского гражданства.

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Норму, отметил Михалков, следует прописать точно, чтобы ей не злоупотребляли. С коррупцией нужно бороться, подчеркнул режиссер, но не путем "разрушения страны".

По его словам, в 1922 году был похожий прецедент - "философский пароход". Депортированных, заметил  Михалков, тогда никто не сажал и не казнил: им дали шанс найти себя за пределами государства, которое им не нравилось, и многие из них прославились в эмиграции.

В конце января стало известно, что Фонд борьбы с коррупцией, признанный в России иностранным агентом, направил письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой ввести санкции против 35 россиян. В Кремле после этого напомнили, что в Госдуме уже предложили предусмотреть уголовную ответственность за призывы к ограничительным мерам против России.

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