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Россияне смогут видеть свои покупки на сайте ФНС

21:20
  • среда
  • 17 февраля 2021

Но только те, что оплачены банковскими картами

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что на сайте ФНС можно будет отслеживать все оплаченные банковскими картами покупки.

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"Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс", - уточнил Егоров, которого цитирует газета "Ведомости".

С марта, добавил глава ФНС, к запуску будет готова технология для упрощенного получения инвестиционных и имущественных вычетов. Вернуть свои средства граждане смогут в течение полутора месяцев.

2020 год подтвердил востребованность развития онлайн-услуг, заключил глава ведомства, и ФНС над этим активно работает. В частности, налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ сегодня можно быстро оформить в мобильном приложении "Налоги ФЛ".

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