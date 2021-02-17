Россияне смогут видеть свои покупки на сайте ФНС

Но только те, что оплачены банковскими картами

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что на сайте ФНС можно будет отслеживать все оплаченные банковскими картами покупки.

"Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс", - уточнил Егоров, которого цитирует газета "Ведомости".

С марта, добавил глава ФНС, к запуску будет готова технология для упрощенного получения инвестиционных и имущественных вычетов. Вернуть свои средства граждане смогут в течение полутора месяцев.

2020 год подтвердил востребованность развития онлайн-услуг, заключил глава ведомства, и ФНС над этим активно работает. В частности, налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ сегодня можно быстро оформить в мобильном приложении "Налоги ФЛ".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"