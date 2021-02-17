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Эксперты назвали неочевидную причину разводов

21:51
  • среда
  • 17 февраля 2021

Дело в поле первого ребенка

Как говорится в исследовании ученых из Мельбурнского Университета и Университета штата Джорджия, опубликованном в журнале The Economic Journal, количество разводов зависит от пола первого ребенка.

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Выяснилось, что пары с первенцами-дочерьми разводятся чаще. Так, у родители дочерей-подростков гораздо интенсивнее происходят ссоры из-за воспитания. Дискуссии, в частности, вызывает то, как молодые девушки одеваются и с кем общаются.

К примеру, в Нидерландах к моменту совершеннолетия дочери разводятся 20,48% пар. В случае с сыновьями показатель оказался на уровне 20,12%.

Есть в материале и еще одна любопытная деталь - исследователи выяснили, что, если отец ребенка рос вместе с сестрой, риск разводов пар с первенцами-дочерьми резко снижается.

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