Эксперты назвали неочевидную причину разводов

Дело в поле первого ребенка
Как говорится в исследовании ученых из Мельбурнского Университета и Университета штата Джорджия, опубликованном в журнале The Economic Journal, количество разводов зависит от пола первого ребенка.
Выяснилось, что пары с первенцами-дочерьми разводятся чаще. Так, у родители дочерей-подростков гораздо интенсивнее происходят ссоры из-за воспитания. Дискуссии, в частности, вызывает то, как молодые девушки одеваются и с кем общаются.
К примеру, в Нидерландах к моменту совершеннолетия дочери разводятся 20,48% пар. В случае с сыновьями показатель оказался на уровне 20,12%.
Есть в материале и еще одна любопытная деталь - исследователи выяснили, что, если отец ребенка рос вместе с сестрой, риск разводов пар с первенцами-дочерьми резко снижается.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"