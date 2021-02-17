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В Крыму высмеяли план Киева не допустить подачу на полуостров воды

22:21
  • среда
  • 17 февраля 2021

В Совфеде же это назвали попыткой, прикрывшись Крымом, разворовать бюджет

Постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах Киева достроить на 107-м километре Северо-Крымского канала дамбу, чтобы "максимально исключить попадание воды" в Крым. Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев назвал эти планы смешными.

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"Вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но, тем не менее, мы справляемся со всеми вызовами и задачами. Все это очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств", - цитирует Кангиева РИА "Новости".

Он добавил, что для обеспечения водой жителей Крыма большие усилия приложены федеральными и республиканскими властями, а Украина лишь выставляет себя государством, "осуществляющим геноцид".

Вместе с тем член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что в Киеве "имитируют кропотливую работу", что вызывает "только усмешку". "Налицо очередная попытка, прикрывшись Крымом, разворовать бюджетные средства", - подчеркнул сенатор.

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