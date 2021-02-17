В Крыму высмеяли план Киева не допустить подачу на полуостров воды

В Совфеде же это назвали попыткой, прикрывшись Крымом, разворовать бюджет

Постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах Киева достроить на 107-м километре Северо-Крымского канала дамбу, чтобы "максимально исключить попадание воды" в Крым. Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев назвал эти планы смешными.

"Вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но, тем не менее, мы справляемся со всеми вызовами и задачами. Все это очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств", - цитирует Кангиева РИА "Новости".

Он добавил, что для обеспечения водой жителей Крыма большие усилия приложены федеральными и республиканскими властями, а Украина лишь выставляет себя государством, "осуществляющим геноцид".

Вместе с тем член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что в Киеве "имитируют кропотливую работу", что вызывает "только усмешку". "Налицо очередная попытка, прикрывшись Крымом, разворовать бюджетные средства", - подчеркнул сенатор.

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