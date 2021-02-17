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В Европарламенте предложили отстранить Белоруссию от "Евровидения"

22:54
  • среда
  • 17 февраля 2021

Депутат Карин Карлсбро намерена обратиться в Европейский вещательный союз

Депутат Европарламента Карин Карлсбро предложила запретить Белоруссии участвовать в песенном конкурсе "Евровидение".

Парламентарий выступает против того, чтобы Европейский вещательный союз (EBU) сотрудничал с государственной телерадиокомпанией Белоруссии, пишет РБК со ссылкой на официальный сайт Карлсбро.

Депутат в настоящее время работает над письмом в EBU и собирает подписи в поддержку своей идеи. По ее мнению, работа государственной телекомпании Белоруссии идет вразрез с принципами "Евровидения".

Кроме этого, утверждает Карлсбро, эта компания притесняет своих сотрудников и журналистов, а ее глава Иван Эйсмонт находится под санкциями ЕС.

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