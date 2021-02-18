Шанс поговорить со звездой: инвайты в Clubhouse продают за десятки тысяч рублей

Ажиотажем вокруг соцсети воспользовались и мошенники

Лишнего билетика не найдется? Точнее, приглашения? Точнее, инвайта? Нет, не в театр, не на прием. В Clubhouse (Клабхаус). Новости клубной жизни. Виртуальный элитный клуб, чтобы просто поболтать, внезапно стал самым модным мобильным приложением, куда выстраиваются очереди длиннее, чем на премьеру в Большом театре.

Идея проще пареной репы. Фактически это соцсеть для обмена голосовыми сообщениями. Но абы кто с улицы не войдет, нужно дождаться приглашения от другого пользователя. Потом подключиться к разговору и болтать до посинения.

Казалось бы, от социальных сетей до мессенджеров, каналов виртуальных коммуникаций пруд пруди. А тут такой успех! Клабхаус занял первое место по популярности среди бесплатных приложений в магазине AppStore.

Успеху способствовал Илон Маск, поговорив в Клабхаусе с поклонниками и включив прямую трансляцию в YouTube. На весь мир прогремел сюжет CNN, когда Илон Маск в своем Twitter обратился к Владимиру Путину с предложением пообщаться в Клабхаусе. И написал по-русски: "Было бы большой честью поговорить с вами". Из Кремля ответили: "Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение".

Закрытый, не для всех доступный клуб. Сплотившиеся вокруг Клабхауса знаменитости. И надежда простого человека поговорить со звездой - вот секрет успеха! Помимо Маска, в Клабхаусе отметились Марк Цукерберг, Джаред Лето, Опра Уинфри и другие знаменитости, российские в том числе.

Надо ли удивляться, что ловкие граждане, кому нажива дороже славы, тут же начали продавать приглашения в закрытый клуб. На торговых площадках в интернете инвайт, то есть приглашение, в Клабхаус продают по цене от 200 до 10 000 рублей. Сопровождают картинками. Правда, где гарантия, что вам продадут настоящее приглашение и вы через час будете болтать с Цукербергом?

Появились фальшивые приложения для Android, на самом деле на этой операционной системе Клабхаус не работает. Пока. Мошенники уже предлагают ссылки для регистрации в чатах со знаменитостями. Но стоит только ввести свои данные и вся конфиденциальная информация может улететь куда нужно. А поскольку видеообщение в Клабхаусе не предусмотрено, вам легко могут продать общение с фейковой звездой. Или просто записать вашу болтовню, создать речевой профиль и использовать его для доступа к вашим банковским счетам. Многие финансовые компании уже используют идентификацию клиента по голосу.

Хотите в элитный клуб – помните: в действительности все не так, как на самом деле.

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