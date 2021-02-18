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Эксперт оценил риски внешнего вмешательства в парламентские выборы в России

09:04
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Накануне президент призвал защитить выборы в Госдуму от попыток внешнего вмешательства

Каковы основные риски и формы внешнего вмешательства в парламентские выборы в России? Почему именно сейчас возник мотив "пещерного" национализма, о котором говорил Владимир Путин на встрече с руководителями думских фракций? Какие угрозы несет раскручивание этой темы?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Если говорить о финансировании избирательных кампаний, то оно возможно только в отношении кандидатов-одномандатников, какими-то обходными путями, и в отношении периферийных политических игроков, которые будут участвовать в выборах", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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